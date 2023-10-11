الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعيين مدير عام للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

الدكتورة ولاء مصطفى
الدكتورة ولاء مصطفى

 أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بتعيين الدكتورة ولاء مصطفى، مدير عام للإدارة العامة للمتحف اليوناني الروماني بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية وذلك لمدة ثلاث سنوات.

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بعد افتتاحه.. محتويات المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية

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قصة إنشاء المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بعد تطويره

 يأتي هذا القرار من منطلق حرص الوزارة على تعيين أبنائها في الوظائف القيادية بما يعمل على دفع حركة العمل بالوزارة على جميع المستويات.

 

 جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي أيضًا بالتزامن مع افتتاح المتحف بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره بما يتناسب مع أهميته كمقصد سياحي ثقافي فريد من نوعه بمحافظة الإسكندرية.

 

  يذكر أن الدكتورة ولاء محمد مصطفى حاصلة على درجة الدكتوراه في الآثار اليونانية والدراسات الرومانية من جامعة الاسكندرية عام 2012، وتدرجت في المناصب المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار حيث عملت كأمين أثري بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، وأمين أول أثري بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، كما شغلت منصب مدير إدارة البحث العلمي بالمتحف اليوناني الروماني ومسئول عن قاعدة البيانات  بالمتحف.

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