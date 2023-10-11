قصة إنشاء المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بعد تطويره

بالتزامن مع افتتاح المتحف اليوناني الروماني الذي يعتبر أحد المشروعات التاريخية المهمة، فهو من أهم المقاصد التاريخية في محافظة الإسكندرية، لأن المتحف متخصص في الحضارة اليونانية الرومانية، ويزوره آلاف السائحين سنويا.

اشتهر المتحف اليوناني الروماني باحتوائه على العديد من القطع الاثرية أبرزها تمثال ضخم من الحجر الجيري الملون للمعبود بس، وتمثال حربوقراط إله الطفولة، بالإضافة إلى العديد من العملات الأثرية التى تحمل قصص التاريخ، وتتميز واجهة المتحف برونقها التى سجلت كأثر.

قصة إنشاء المتحف

بدأت فكرة إنشاء المتحف حوالى عام 1891 لحفظ آثار مدينة الإسكندرية، وانتهى العمل في المتحف بصورة متكاملة عام 1895، حيث افتتحه الخديو عباس حلمى الثانى، وكان عدد قاعاته 11، ونتيجة للنشاط الأثرى وتزايد الاكتشافات زاد عدد قاعاته حتى وصلت لـ25 قاعة.

يضم بعض الآثار التي ترجع إلى العصر اليونانى الرومانى وبعض الآثار الفرعونية. وقد كشف المتحف عن مقبرتين مهمتين؛ إحداهما من العصر البطلمى، عثر عليها بمنطقة سوق الورديان.. والأخرى ترجع إلى العصر الرومانى، وتم قطعهما ونقلهما إلى الحديقة القبلية للمتحف، ويحتوى المتحف على عدة قاعات، كل قاعة تضم مجموعة من الآثار في العصور المختلفة.

يضم المتحف اليونانى

أكبر تمثال في العالم يمثل الإمبراطور دقلديانوس مصنوع من مادة "البروفير" وهو نوع من الحجر الأحمر النادر، فضلًا عن المئات من القطع القبطية والآلهة اليونانية والأباطرة الرومان وعدد من الممياوات، كما يضم تمثال الإله سيرابيس أو عجل أبيس الشهير والذي أراد به حكام مصر آنذاك في التقريب بين الشعب المصري وأصحاب الحضارات اليونانية الرومانية في عقيدة دينية واحدة.

كما يضم المتحف العديد من الأواني الإغريقية الرومانية المستعملة في الحياة اليومية وفي المعابد والمناسبات والأعياد ودمي للعب الأطفال على هيئة حيوانات، كما يضم المتحف عناصر معمارية من بقايا مبانى ومقابر الإسكندرية ذات الطابع المصري اليوناني المختلط.

وفى السابق كشف المتحف عن مقبرتين هامتين إحداهما من العصر البطلمي عثر عليها بمنطقة سوق الورديان غربي الإسكندرية والأخرى ترجع إلى العصر الروماني وقد تم قطعهما ونقلمها إلى الحديقة القبلية للمتحف ويحتوي المتحف على عدة قاعات كل قاعة تضم مجموعة من الآثار في العصور المختلفة.

كما تعد مكتبة المتحف اليوناني الروماني واحدة من أهم المكتبات الموجودة بالإسكندرية إذ تزخر بالعديد من الكتب النادرة، وكان جرى نقلها إلى قاعة بالمتحف البحري حتى تكون متاحة للدارسين، وفي سبتمبر 2010 أزيل سقف المكتبة الأصلي لإنشاء الطابق الثاني كما هو مخطط طبقًا للتصميم الجديد للمبنى بعد التطوير، ليتوقف العمل عقب ثورة 25 يناير 2011، حتى جرى العمل بمشروع الترميم عام 2018 ضمن خطة الدولة لتطوير وترميم عدد من المشروعات الأثرية ، واليوم الموفق 11 من شهر اكتوبر لعام 2023 يتم افتتاح أحد أهم المتاحف المتخصص في الحضارة اليونانية الرومانية.