لوكاكو: لم أكن مقتنعًا بعرض الهلال السعودي

تحدث النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي روما الإيطالي والمعار من نادي تشيلسي الإنجليزي، عن عرض نادي الهلال السعودي لضمه في الميركاتو الصيفي الماضي 2023.

لوكاكو: لم أكن مقتنعًا بعرض نادي الهلال

أكد لوكاكو على وجود عرض بالفعل من جانب نادي الهلال، لكن موقف صاحب الـ 30 عام لم يكن بالموافقة حينها بسبب رغبته في البقاء مع الأندية الأوروبية واستكمال مسيرته حتى نهاية عقده مع البلوز في صيف عام 2026.

وقال روميلو لوكاكو عن عرض الهلال الذي حصل عليه في شهر يوليو الماضي: "أنا فخور باهتمامهم ولكن بعد المحادثات الأولية لم أكن مقتنعًا بالانضمام إلى الهلال".

وتابع لوكاكو تصريحاته عن عرض الهلال السعودي: "الهلال هو أكبر ناد في الشرق الأوسط، الدوري السعودي سيصبح واحدا من أكبر الأندية في العالم لكنني لم أكن مستعدا لمغادرة أوروبا حينها".

يلعب لوكاكو لنادي روما على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي 2023 – 2024، وسيعود بعدها لنادي تشيلسي لاكتمال ما تبقى مع عقده مع البلوز، والثلاثة مواسم المقبلة.

نجح لوكاكو في تسجيل 8 أهداف مع نادي روما حتى الآن منذ الانتقال لهم مع بداية الموسم الحالي، ويقدم اللاعب مستوى جيد بعد 8 مواجهات لعبها مع الذئاب في مختلف المسابقات حتى الآن.