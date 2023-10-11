وكيل وزارة الرياضة بأسيوط يفتتح الملعب المتعدد لمركز شباب القوصية

افتتح الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط، الملعب المتعدد لمركز شباب القوصية بحضور مجلس الإدارة ومدير إدارة شباب القوصية، برفقة محمود أنور، مدير مكتب وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط أن مركز شباب القوصية يلعب دورًا مجتمعيًا كبيرًا بالتعاون مع المجتمع المحيط والجهات الأخرى في تنفيذ العديد من الفعاليات التي تخدم الشباب والنشء، وهذا ما تهدف إليه وزارة الشباب والرياضة في الآونة الأخيرة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط أنه يأمل من مجلس الإدارة بذل المزيد من الجهد واستغلال الأماكن غير المستغلة في المركز للاستثمار وجلب عائد لمركز الشباب وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط يفتتح الملعب المتعدد لمركز شباب القوصية