وكيل رياضة أسيوط يتابع الأعمال بمركز شباب بني قرة

قام الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط، بتشكيل لجنة تتألف من حسين أحمد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، ومحمود أنور، مسؤول التسويق والمتابعة في لجنة الاستثمار، ومدير مكتب وكيل الوزارة، وعلاء محمود عن الإعلام، لمتابعة الأعمال في مركز شباب بني قرة التابع لإدارة القوصية.

قامت اللجنة بزيارة المبنى الإداري وملعب النجيل الصناعي وصالات الأنشطة والمبنى الإداري والسجلات الإدارية والمالية.

أوضحت اللجنة أن مركز شباب بني قرة يعاني من عدم تنفيذ التعليمات والتوجيهات ليقوم بدوره مع المجتمع المحيط والجهات الأخرى في تنفيذ العديد من الفعاليات التي تخدم الشباب والنشء، وهذا هو هدف وزارة الشباب والرياضة في الآونة الأخيرة لجعل مراكز الشباب مراكز مجتمعية.

كما قامت اللجنة بمتابعة سجلات الحضور والانصراف ومدى الالتزام والانضباط، وهذا ما يوليه اهتمامًا السيد وكيل الوزارة، وجاء ذلك بتكليف من الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط، وتوجيه عادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط يتابع الأعمال بمركز شباب بني قرة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط يتابع الأعمال بمركز شباب بني قرة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط يتابع الأعمال بمركز شباب بني قرة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط يتابع الأعمال بمركز شباب بني قرة