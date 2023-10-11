"تهون وتحلى بصحتنا النفسية".. مستشفيات أسيوط تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

احتفلت وزارة الصحة والسكان باليوم العالمي للصحة النفسية من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات تحت شعار "تهون وتحلي بصحتنا النفسية". تمت الفعاليات برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتم تنظيمها في مستشفيات محافظة أسيوط التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. وتم تنظيم ماراثون جري في نفس الوقت للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، وشمل مركز علوان ومستشفى أسيوط للصحة النفسية.

حيث شهدت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية تنظيم العديد من الأنشطة المتنوعة والمبتكرة، بهدف زيادة الوعي والتوعية بأهمية الصحة النفسية والتعامل مع الضغوط النفسية. تضمنت هذه الفعاليات ورش عمل ومحاضرات تربوية وفنية، بالإضافة إلى جلسات تثقيفية لتعزيز الصحة النفسية للمشاركين.

وشهدت الفعاليات أيضًا تنظيم جلسات للعلاج النفسي المجاني للراغبين في الحصول على المشورة والدعم النفسي. تم تجهيز أماكن مخصصة للمشاورات النفسية وتقديم خدمات المشورة من قبل فريق من المتخصصين في الصحة النفسية والاستشارة، بهدف تقديم الدعم النفسي المهني للراغبين في تحسين صحتهم النفسية والعقلية.

وكان لاحتفالات اليوم العالمي للصحة النفسية محور رئيسي في الدعاية والتوعية، حيث تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي لنشر المعلومات حول أهمية الاعتناء بالصحة النفسية وطرق التعامل مع المشاكل النفسية المختلفة.

وشكل ماراثون الجري جزءًا مهمًا من التظاهرة، حيث قام المشاركون بالركض لمسافة تشمل المناطق المحيطة بوحدات الرعاية النفسية. تأتي فكرة هذا الماراثون من رغبة الجميع في تشجيع أسلوب حياة صحي وتعزيز الحركة البدنية كوسيلة لتحسين الصحة النفسية.

بهذه الطرق المبتكرة والمتعددة، نجحت وزارة الصحة والسكان في إبراز أهمية الصحة النفسية وتعزيز التوعية بين المجتمع. وقد لعبت هذه الفعاليات دورًا حيويًا في تغيير النظرة التقليدية تجاه الصحة النفسية وتشجيع الناس على العناية بها بشكل شامل.

تضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة المتنوعة والتثقيفية. استضافت المستشفيات ورش عمل حول العناية بالصحة النفسية والطرق المبتكرة للتعامل مع الإجهاد والقلق. كما نظمت محاضرات ومناقشات حول مواضيع مختلفة مثل الاكتئاب، والتوتر، والعلاج النفسي.

شارك المشاركون في ماراثون الجري من جميع الفئات العمرية، وخاصة الشباب، الذين يعتبر النشاط البدني من الوسائل الفعالة للحفاظ على الصحة النفسية. قُدمت العديد من النصائح والإرشادات للمشاركين حول كيفية الحفاظ على نمط حياة صحي وتعزيز الصحة النفسية من خلال ممارسة الرياضة بانتظام.

تعد العناية بالصحة النفسية قضية حيوية في المجتمع اليوم، حيث يواجه الكثير من الأشخاص تحديات ومشكلات نفسية. يهدف الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية إلى تعزيز الوعي بأهمية الدعم النفسي والعلاج الأمثل لتحسين حياة الناس العقلية والعاطفية.

الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية في محافظة أسيوط يعكس التزام الحكومة بتحسين الرعاية الصحية النفسية وتعزيز الوعي بأهميتها. يجب على الجميع المساهمة في تقديم الدعم والمساعدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية، والعمل معًا لخلق مجتمع صحي يهتم بصحة العقل والجسم.