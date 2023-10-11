أعلنت مراكز الشباب بمحافظة أسيوط عن مشاركتها في الحملة الوطنية لتحسين المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتوعية . والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أن كافة مراكز الشباب بمحافظة أسيوط بدأت في تزيين جدرانها برسائل إعلامية ولافتات تحث المواطنين والشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية. وكتبت على اللافتات عدة رسائل كان أبرزها: "انزلوا شاركوا، صوتكم مؤتمن، هدفنا واحد، صوتنا واحد، افعلوا الصواب والمشاركة مسؤولية ووفاء لمصر". "". يتضمن. نحن نواجه تحديات كبيرة وهذا يؤكد الدور الفعال الذي تلعبه مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

وأضاف الدكتور علاء جاد أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على كل مواطن يعيش على أرض مصر وينعم برخاءها. وهو أيضاً الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن، باعتبارنا جميعاً شركاء فيه.

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مراكز شباب أسيوط تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية