باميلا الكيك تطل بالأبيض وتخطف الأنظار في "كتير هلقد"

نشرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك نجمة مسلسل كريستال بعض اللقطات أثناء ظهورها في برنامج "كتير هلقد" والتي يقدمه الإعلامي هشام حداد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

الفنانة باميلا الكيك

باميلا الكيك تهوس متابعيها بلوك جذاب في “كتير هلقد”

وإرتدت باميلا ملابس مثيرة وجذابة، فظهرت ببنطال فضفاض باللون الأبيض، وتميز بقطعة شفافه في نهايته، ومكشوف ناحية الجنبين، وإرتدت عليه بلوزة قصيرة ذات الأكمام الفضفاضة بنفس اللون ومطرزة باللؤلؤ والترتر اللامع، مما عكست جمالها وأنوثتها.

باميلا الكيك

وانتعلت باميلا الكيك حذاء ذا كعب عالٍ باللون النود مع الأبيض الشفاف؛ ليعطي لمسه بسيطة وهادئة، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط رقيقة تتدلى من أذنيها وعقد رفيع ملتف حول العنق، بالإضافة للخواتم الرقيقة في اليدين.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت باميلا تصفيفة شعر رفيفة، فقامت برفع شعرها الأشقر والممزوج بخصلات بنية شكل البومبيه أعلى الرأس، وتركت خصلات من الغُرة تتدلى على جانبي وجهها؛ لتضيف لمسة جذابة.

باميلا الكيك

ووضعت باميلا مكياجا يتماشى مع اللوك ويعكس جمال ملامحها، فحددت وجهها بالقليل من الكونتور وزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود الفاتح، وأبرزت جمال عينيها بالآيلاينر الأسود، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الجذاب؛ ليعكس أنوثتها.