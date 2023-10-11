الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم منتخب فلطسين يلقي حتفه تحت أنقاض غزة

رشيد دبور
رشيد دبور

شهدت الساعات الأخيرة استشهاد رشيد دبور نجم منتخب فلسطين ولاعب فريق أهلي بيت حانون، وذلك بعد العدوان الذي تتعرض له مدينة غزة من قبل العدوان الصهيوني.

 

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حيث كشفت تقارير صحفية أن منزل اللاعب رشيد تعرض للقصف في قطاع غزة، من قوات الاحتلال أمس، مما أدى إلى استشهاده.

في هذا السياق أكدت وزارة الصحة في غزة إن 900 فلسطيني على الأقل استشهدوا وأصيب نحو 4600 آخر في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت.

 

حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أن 60 % من الجرحى جراء ضربات الاحتلال على غزة من النساء والأطفال.

 

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