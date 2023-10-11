الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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صحة فلسطين: "مستمرون في إنقاذ المواطنين رغم أنف إسرائيل"

وزير الصحة الفلسطيني
وزير الصحة الفلسطيني

أكد وزير الصحة الفلسطيني: سنستمر في عملنا لإنقاذ الأطفال والنساء والمصابين ونقل الجثامين، رغم أنف الجيش الإسرائيلي، لو استشهدت كل الطواقم الطبية، سنظل مستمرين في العمل، لأن عملنا تقديم مساعدات إنسانية لخدمة المواطنين والأطفال. 

ضرب غزة: 

 قال وزير الصحة الفلسطيني: “إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة في حق طواقم الإسعاف وقتل 4 مسعفين في إطلاق نار متعمد، في قطاع غزة”. 

 

 تساءل وزير الصحة الفلسطيني: لماذا تستهدف إسرائيل طواقم الإسعاف؟ لا هم حاملين سلاح ولا هم من المقاومة الفلسطينية، وهناك تنسيق مع منظمات معنية لمتابعة عملهم، وينقذون الأطفال ومصابين وشهداء. 

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