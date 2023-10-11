صحة فلسطين: "استشهاد 4 مسعفين في إطلاق نار متعمد من قوات الاحتلال"
قال وزير الصحة الفلسطيني: “إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة في حق طواقم الإسعاف وقتل 4 مسعفين في إطلاق نار متعمد، بقطاع غزة”.
ضرب غزة:
تساءل وزير الصحة الفلسطيني: لماذا تستهدف إسرائيل طواقم الإسعاف؟ لا هم حاملي سلاح ولا هم من المقاومة الفلسطينية؟ وهناك تنسيق مع منظمات معنية لمتابعة عملهم، وينقذون الأطفال ومصابين وشهداء.
أكد: "سنستمر في عملنا لإنقاذ الأطفال والنساء والمصابين ونقل الجثامين، رغم أنف الجيش الإسرائيلي، لو استشهدت كل الطواقم الطبية، سنظل مستمرين في العمل، لأن عملنا تقديم مساعدات إنسانية لخدمة المواطنين والأطفال".