الطيران الإسرائيلي يمحي حي الرمال أجمل أحياء غزة (شاهد)

عرضت قناة “العربية” تقريرًا عن الأوضاع في غزة، بعنوان: “أجمل أحياء غزة.. الطيران الإسرائيلي يُمحي حي الرمال بالكامل”.

حي الرمال يمحى بالكامل



وذكر التقرير أن حي الرمال أحدى أحياء مدينة غزة، يمحى بالكامل ويسوى بالأرض، وذلك بعد غارات إسرائيلية مكثفة لم تبقى حجرًا على حجر في الحي الراقي وسط مدينة غزة حيث استهدفت الصواريخ كل مبنى وكل برج فيه .

وأشار التقرير أن إسرائيل استطاعات بمئات الأطنان من القذائف تشويه معالم المكان سكانه عادوا إليه بعد ليلة من القصف لتفقد منازلهم لكن وسط الخراب الهائل لم يتعرفوا عليه.

ونوه التقرير إلى أن جميع سكان الحي الذي كان القلب النابض لمدينة غزة أصبحوا مشردين وبلا مأوى ومع قطع إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء عن القطاع يزداد وضع آلاف النازحين الفلسطينيين صعوبة.

جدير بالذكر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قال إن موقف الأردن سيظل تجاه فلسطين ثابت، ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولن نحيد عن الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة حتى يستعيد حقوقه كاملة.

العاهل الأردني

وتأثر ملك الأرن، خلال حديثه عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وظهر على صوته نحيب البكاء، وملئت الدموع عيناه، قائلا: ستنعم المنطقة وكل شعوبنا، بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا، وحقوق الفلسطينين في أرضهم حق.

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني: أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون سلام شامل وعادل أساس حل الدولتين، وستبقى بوصلتنا هي فلسطين وتاجها القدس الشريف.

وتابع، سيبقى وطننا صامد تحميه زنود النشامة، من أبناء القوات المسلحة الأردنية، والجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين قدموا تضحيات جيلا بعد جيل.



