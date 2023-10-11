كهرباء غزة: تعطل أقسام الطوارئ واستقبال الجرحى بالمستشفيات

قال محمد ثابت، مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، إننا لم نستطع إيصال الكهرباء على مدار 4 أيام بأنحاء القطاع نظرا للقصف الإسرائيلي، متابعا أن إمدادات المياه والآبار في حاجة للكهرباء لدفعها إلى منازل المواطنين في غزة.

قصف غزة

وأضاف مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، خلال مداخلة هاتفية عبر القاهرة الإخبارية، أنه تم تعطل أقسام الطوارئ واستقبال الجرحى بالمستشفيات نظرا لانقطاع التيار الكهربائي المتواصل.

وقد أعلن مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، فى وقت سابق، أنّ القصف الإسرائيلي خلّف دمارا في شبكات الكهرباء والبني التحتية بقطاع غزة.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 5 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها الجناح العسكري لحركة حماس، وأسفرت عن وفاة نحو 1000 إسرائيلي وإصابة نحو 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.