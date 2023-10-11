الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحياء غزة تحت القصف الإسرائيلي (شاهد)

غزة
غزة

عرضت قناة "العربية" تقريرًا عن الأوضاع في غزة بعنوان: " أحياء غزة تحت القصف الإسرائيلي".

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سكان غزة محاصرون بالعطش والجوع والقصف (شاهد)

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وذكر التقرير أن إسرائيل تقصف غزة بكثافة لليوم الخامس على التوالي وتسبب عن ذلك أضرار جسيمة بالأرواح والممتلكات.

وأوضح التقرير أن إسرائيل قامت بقصف أكثر من 450 هدفًا  من الجو والبحر في حي الفرقان شمال قطاع غزة، وصرحت بأنها تعتبره مأوي لحماس.


في المقابل شنت الفصائل الفلسطيينية ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلات.

 وأشار التقرير إلى أن الاشتباكات متواصلة والقصف يزداد كثافة بالتوازي مع حصار مشدد شمل قطع الماء والكهرباء حيث قتلت الغارات النيفة أكثر من 900 فلسطيني وإصابة الآلاف وشردت العائلات.

جدير بالذكر أن حماس شنت هجومًا مباغتًا قبل أيام تقلت خلاله حتى الآن أكثر من 1200 إسرائيلي وأسرت العشرات من الإسرائيليين.
 

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