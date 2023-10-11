إل جي تُتيح خاصية اتصال الأجهزة المنزلية المختلفة

قدمت إل جي الكترونيكس أول تنفيذ تجاري لتحالف الاتصال المنزلي، HCA Specification 1.0؛ لإتاحة التواصل بين الأجهزة الكهربائية من مختلف العلامات التجارية، من خلال منصة LG ThinQ™️ الذكية للمنزل.

فبحلول نهاية هذا العام، سيتمكن المستهلك من التحكم في الأجهزة من علامات تجارية متعددة مثل سامسونج وفيستل باستخدام تطبيق ThinQ سهل الاستخدام، مما يوفر للعميل منزلًا أكثر ذكاءً، راحة و تكامل.

كجزء من التزام إل جي بتقديم أحدث الابتكارات وتوفير تجربة أفضل لعملائها، تحالفت الشركة مع أكثر من علامة تجارية أخرى، بهدف إتاحة التوافق التام والسلس بين العلامات التجارية المختلفة فى الأسواق العالمية المختلفة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا.

ومن المُقررأن تشمل الشراكة مبدئياً المنتجات الكبرى لأجهزة المنزل فقط، مثل غسالات الملابس، المجففات وغسالات الصحون، على ان تتوسع الشراكة تدريجياً لتشمل أنواعًا أخرى من الأجهزة خلال الفترة القادمة.

اعتماد HCA Specification 1.0 على نطاق واسع سيتيح للمستخدم امكانية التحكم ومراقبة أجهزة المنزل وحلول تنقية الهواء من مختلف العلامات التجارية باستخدام تطبيق واحد، فكل ما يجب على المستخدم فعله هو تسجيل أجهزته المنزلية على تطبيق ThinQ، ليبدأ للاستمتاع بسهولة إدارة الأجهزة والتحكم بها من خلال منصة واحدة. فعلى سبيل المثال، إذا كان لديك غسالة ملابس إل جي وغسالة أطباق سامسونج، لم يعد عليك الآن التبديل بين تطبيقات الشركات المصنعة المختلفة لضبط دورة الغسيل وإعدادات التنظيف المفضلة لديك

جونج كي هيون، النائب التنفيذي ورئيس مركز أعمال المنصة: " ُتيح إل جي ThinQ نظاماً بيئياً مترابطاً بسهولة للأجهزة المنزلية، وهو ما سيقدم تجارب منزلية ذكية جديدة للعملاء في جميع أنحاء العالم".

أضاف: "ستستمر إل جي في التوسع فى سٌبل التوافق بين ThinQ والمنصات المنزل الذكى التابعة للشركات أعضاء تحالف الاتصال المنزلى (HCA).

تحقيق الاتصال البينى والفعلى بين العلامات التجارية المتباينة هو تحقيق لرؤية تحالف الاتصال المنزلى (HCA) لتجربة منزل متصل، متجانس، وذكى. فمنذ أن تأسس التحالف في يناير 2022، متضمناً عددًا من مصنعي حلول المنزل الذكي، وهو يهدف إلى توفير إمكانية التشغيل البينى، من خلال الاعتماد على سحابة بين منصات المنزل الذكي لشركاته الأعضاء.

وكواحدة من أعضاء مجلس التحالف، قامت إل جي بالتعاون الوثيق مع مصنعي أجهزة المنزل الآخرين بما في ذلك سامسونج وفيستل، بهدف تعزيز راحة المستخدم.

وبهدف توسيع النظام البيئى الذكي للمنزل، تدعم إل جي أيضًا عمل منظمة اتحاد المعايير الاتصال (CSA)، وهي منظمة عالمية مكرسة لتطوير بروتوكولات اتصال مفتوحة لأجهزة المنزل الذكي. ساهمت إل جي في تطوير وتوحيد بروتوكول Matter، وهو بروتوكول اتصال معتمد على بروتوكول الإنترنت لأجهزة الإنترنت المنزلي، بقيادة المُنظمة.