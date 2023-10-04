إل جي تطلق حملة "Life’s Good" لنشر رسالة التفاؤل للعملاء

أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس حملتها العالمية الأحدث Life’s Good أو"الحياة جيدة"، حيث نفذت العديد من الأنشطة لللإعلان عن هوية علامتها التجارية المحدثة والأكثر ديناميكية وشبابية.

بدأت الشركة حملتها العالمية "Life’s Good" في بعض أشهر المعالم العالمية، بما في ذلك دبي ولندن ونيويورك وفيتنام وسيول، وذلك بصور وفيديوهات تنبض بالحياة تم تصميمها بعناية فائقة لعرض الهوية البصرية المحدثة لشركة إل جي.

من خلال الحملة العالمية الجديدة، تهدف الشركة إلى نقل رسالة "Life’s Good" للعملاء، ملهمة إياهم بالتعامل مع الحياة بتفائل، وذلك في ضوء التغيرات التي يشهدها العالم، فالهدف النهائي للحملة هو رفع معنويات العملاء ونشر تأثير إيجابي متبادل.

بالإضافة إلى تقديم العلامة التجارية والهوية البصرية المحدثة، تهدف الحملة الجديدة إلى مشاركة فلسفة وقيم الشركة فدائماً ما التزمت إل جي بتجسيد المعنى الحقيقي لجمال الحياة ونقل هذه الرسالة بطريقة ديناميكية وشبابية، تحت عنوان "إعادة ابتكار العلامة التجارية لإل جي".

يمكن رؤية إعلانات إل جي الأخيرة في برج خليفة في دبي، أعلى برج في العالم، وناطحة سحاب Landmark 81 في فيتنام، ولوحات الإعلانات الرقمية للشركة في تايمز سكوير في نيويورك وبيكاديلي سيركس في لندن، وشاشة إل جي LED في أوفالو جوتيريز في بيرو، وبرج KP في الهند، بالإضافة إلى بعض الأماكن المختارة في كوريا الجنوبية، حيث جذبت الحملة انتباه جماهير عالمية. تمتد الحملة أيضًا إلى حافلات لندن الحمراء، والتي تعرض حاليًا شعار "Life’s Good" لإل جي.

تعرض مقاطع الفيديو الإعلانية "وجه المستقبل"، الوجه الضاحك والذي يشكله حرفى "L "G" " ، فيتفاعل الوجه متحركًا لإظهار مجموعة من المشاعر المختلفة. وطغى على الفيديو حماس الشباب باللون الاحمر الخاص بإل جى، و هو الإضافة الأحدث إلى لوحة الألوان الأساسية للشركة.

علاوة على ذلك، توسعت إل جي في التواصل الرقمي مع العملاء وخصوصاً الشباب على مستوى العالم والعمل على تعزيز الوعي بالعلامة التجارية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حيث تقدم الشركة مميزات حصرية، بما في ذلك "مرشح قلب إل جي" و"مجموعة ملصقات الحياة الجميلة"، مصممة خصيصًا لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وتيك توك. هذه العناصر الإبداعية متاحة لجميع المستخدمين، هي جزء من خطة الشركة الأوسع لإطلاق حملة مشاركة عالمية، تربط العملاء بعلامتها التجارية بطرق جديدة.

تخطط الشركة أيضًا لإصدار محتوى بالتعاون مع مؤثرين متنوعين وأفلام ترويجية للعلامة التجارية من خلال منصات إل جي الاجتماعية العالمية لنقل معنى"Life’s Good" أو"الحياة جيدة " وقيم العلامة التجارية للعملاء.

لقد تعاونت إل جي مع مجموعة من المؤثرين العالميين، يجسد كل منهم روح “brave optimists”أو "المتفائلون الشجعان"، فيرسم كلأ منهم مساره الخاص بثقة و ثبات، بما في ذلك المغنية والممثلة الأمريكية ويلو سميث؛ السباح الوطني الأسترالي و المغنى و المؤلف كودي سيمبسون؛ وعارضة الأزياء النيجيرية-الكورية جيني بارك. من خلال هذه الشراكات المهمة، تهدف إل جي إلى تعزيز رسالة "Life’s Good" وتعزيز الإلهام والأمل بين العملاء في جميع أنحاء العالم.

كانت إل جي قد أعلنت في يوليوالماضى عن رؤيتها للتحول إلى "شركة حلول الحياة الذكية"، من خلال ربط وتوسيع تجارب العملاء المختلفة، وقامت بتنفيذ أنشطة لإعادة ابتكار وإطلاق العلامة التجارية بثبات في مختلف مجالات التواصل مع العملاء كاحد استراتيجياتها الرئيسية.

قال لي جيونغ سوك، رئيس مركز التسويق يشركة إل جي: "إل جي ملتزمة بالتواصل الفعال وتقديم تجارب عملاء مبتكرة تتطور مع الزمن، مع الاعتراف بالاحتياجات المتغيرة للعملاء". وأضاف "نهدف إلى تعزيز التواصل مع العملاء من خلال مشاركة رؤيتنا ورسالة "Life’s Good" المليئة بالتفاؤل، ونقلها إلى العملاء في جميع أنحاء العالم."