إل جي تختتم حملة تجهيز العرائس في الدقهلية

احتفلت شركة إل جي بإتمام المرحلة الثالثة والأخيرة من حملة تجهيز العرائس من خلال توزيع الأجهزة الكهربائية على 9 عرائس من الفئات الأكثر احتياجاً بمحافظتى الدقهلية والفيوم ضمن مبادرة أبطال إل جي والتي تقوم الشركة من خلالها بالتبرع بعدد من الأجهزة الكهربائية لدعم برنامج تيسير الزواج.

حضر الاحتفال كل من محمد الجداوي، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة إل جي مصر، بعد أن اثمرت المرحلة الأولى بمحافظة الإسكندرية والثانية بمحافظة القاهرة عن إضفاء فرحة وبهجة علي العرائس وأسرهن.

تم توزيع أجهزة إل جي تحتوي على أحدث التقنيات التي تقدمها الشركة في منتجاتها، والتي تضمنت 9 شاشات تلفزيون و9 غسالات ملابس، على المستحقات كنوع من المساهمة المجتمعية ضمن برنامج تيسير الزواج.

قال محمد الجداوي، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة إل جي: "نحتفل اليوم بإتمام التزامنا تجاه حملة تجهيز العرائس ضمن برنامج تيسير الزواج بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، فدائماً ما سعدنا بمساهمتنا وإضفاء البسمة على وجوه العرائس المستحقين وزويهم، كما نقوم حالياً بإجراء الترتيبات اللازمة من أجل البدء فى المبادارات الاخرى وتأكيد وصول الدعم للمستحقين."