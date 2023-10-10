حاسبات عين شمس تحتفل بطلابها الجدد والقدامى (صور)

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة عين شمس حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامي في بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024.

افتتح الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية والدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية الحاسبات والمعلومات للعام الجامعي 2023/ 2024.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب.

وأقيم الحفل تحت إشراف إبراهيم سعيد أمين عام الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب و بحضور الدكتورة هالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب والدكتور حاتم ربيع الأستاذ بكلية الآداب و رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس والدكتور سامح عوض الله رائد أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الدراسات العليا للطفولة بالجامعة.

وخلال الحفل الذي نظمه اتحاد طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية ، نقل الدكتور ممدوح عبد العليم تحيات الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة للطلاب ، مهنئاً الطلاب بالتحاقهم بواحدة من أبرز كليات جامعة عين شمس ، قائلاً " أنتم محظوظون لأنكم أصبحتم طلاب في كلية المستقبل"، كما حث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة.

كلية الحاسبات والمعلومات تربط الطلاب بسوق العمل

وأكدت الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية أن كلية الحاسبات والمعلومات تضع فلسفة ربط الطلاب بسوق العمل كأولوية هامة، لافتة أن خريج حاسبات عين شمس تنتظره فرص عمل متعددة محلياً ودولياً خاصة مع تزايد الطلب على هذا التخصص والذي أصبح عنصراً لا غنى عنه في شتى المجالات.

وأكدت أن نسبة تعيين خريج كلية الحاسبات تكاد تصل إلى ١٠٠٪ مع التنوع الكبير في مجالات علوم الحاسب وما يتم استحداثه من تكنولوجيا متطورة يوماً بعد يوم.



وحول المشاركة في الأنشطة الطلابية، أشارت الدكتورة نجوى بدر إلى أن الكلية تتميز بوجود أنشطة متخصصة في قطاع الحاسبات والمعلومات تصقل من مهارات الطلاب التقنية والتكنولوجية و تساعدهم على الالتحاق بالمسابقات المحلية والعربية والدولية المتخصصة في مجالات علوم الحاسب.

وأضافت أن الكلية وقعت العديد من الشراكات مع كبريات الشركات العاملة في المجال محليا ودوليا بما يتيح للطلاب فرص الانخراط المبكر في سوق العمل ويزيد من خبراتهم العملية التي تكسبهم الكثير من المهارات خاصة مع مواكبة المناهج الدراسية لنظيراتها دولياً.

واستعرضت الدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أبرز الأنشطة الطلابية التي تتنوع بين النشاط الرياضي والثقافي والفني والعلمي والجوالة وغيرها.

وحثت الطلاب على الدمج بين التفوق الدراسي والمشاركة الطلابية في الأنشطة لما تضيفه من مهارات و سمات شخصية مميزة لكل طالب.



وتحدث الدكتور حاتم ربيع رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر عن أهمية المشاركة الطلابية، داعياً الطلاب للمشاركة في أسرة طلاب من أجل مصر باعتبارها من أكبر الأسر الطلابية على مستوى الجمهورية التي تقدم فرص متنوعة للشباب للمشاركة الحقيقة والفعّالة في مختلف الأنشطة والمجالات بما يؤهلهم ليكونوا نماذج واعدة قادرة على بناء مستقبل الوطن الغالي مصر خاصة وأن الشباب هم المعوّل الأساسي في مسيرة البناء والتنمية.

وتضمن حفل الاستقبال عرض لمختلف الأنشطة التي تقدمها الأسر الطلابية داخل الكلية وكيفية الاشتراك بها وسط حضور طلابي كبير.