نجل المجني عليه في بولاق الدكرور: مكانش في خلاف بين أبويا والمتهم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة متهمًا بإنهاء حياة رجل مسن عمدا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في التخلص من صديقه ببولاق الدكرور بالسجن المؤبد.

وجاء أقوال نجل المجني والذي يعمل كهربائي على النحو التالي في تحقيقات النيابة العامة صاحب الـ 32 عامًا والذي يعمل كهربائي.

س\ وما هو عمر والدلك؟

ج أبويا عنده ٥٢ سنة.

س\ وما هي حرفته ؟

ج هو كان صنایعی دوكو سيارات

س\ وأين يقع مقر عمله؟

ج هو كان شغال في ورشة الدوكو بتاعة عبد الرحمن التي في شارع يوسف كامل في فيصل

س\ منذ مالى عمله بذلك الحانوت؟

ج هو شغال في الورشة ديه بقاله سنة ونص تقريباً.

س\ومع من يعمل والدك بذلك الحانوت؟

ج هو كان شغال مع عبد الرحمن محمود

س\ وكيف كانت علاقة والدك المجني عليه والمهم؟

ج هما كانوا علاقتهم حلوه اوى ببعض

س\وهل حدث ثمة خلافات فيما بين والدك المجنى عليه والمتهم؟

لا مفيش خلاقات ما بيهم.

س\من وما هي علاقتك بالمهم؟

ج أنا مليش أى علاقة بيه .

س\وما معلوماتك بشان الواقعة محل التعليق

ج/ اللي حصل أن أنا جال إتصال وحد قالى أن أبويا خالد إمبابي في مستشفى القصر العينى وأنا أول ما هو قال کده مطلعت علشان أشوف أبويا ماله

س\ وماذا أعقب وصولك المستشفى القصر العينى؟

جأنا لما روحت هناك قالولي إن أبويا في العمليات وأنه دخل المستشفى متصاب بطعنات بآله حادة

س\وهل أبصرت والدك حينها؟

جلا هو كان فى العمليات لكن لما طلع بعد العملية بحوالي خمس ساعات أنا شوفته

س\ وما هي الحالة التي كان علها والدك أنذاك؟

ج هو أبوما كان مغمى عليه بس كان لسه عايش وكانوا حطيتله خراطيم متوصله بيقه وصدره وقابلت

ساعها دكتور مش فاكر اسمه قال أن أبونا أكيد مضروب بالة حادة

س\وما التصرف الذى بدر منك عقب ذلك ؟

ج أنا روحت وقابلت عم محمود محمد وسألته آية اللى حصل

س\وبماذا أجابك ؟

ج هو قال ان عبد الرحمن حكالة أن هو ضرب أبويا بالسكينة وعوروا جوا الورشة وكمان حكالي أن عبد الرحمن حاول يضرب صاحبه محمد جمال بالسكينة لكن معرفش يعورة لأن صاحبه جرى منه.

س\وهل قص عليك المدعو محمد فخر الدين تفاصيل تعدى نجله المهم على والدك وصديقه سالفي الذكر؟

جلا هو مقاليش أى تفاصيل غير اللي أنا قلته قبل كده من وما هو تصرفك عقب علملك بذلك من والد المتهم؟

ج/ أنا روحت انهارده ابلغ في القسم علشان حق أبويا.

س\ وهل وقفت على سبب قتل المهم لوالدك المجنى عليه؟

ج معرفش هو قتله ليه لكن عم محمود محمد قال إن عبد الرحمن تعبان نفسياً وعلشان كده قتل أبويا من

س\وهل أتصل علمك لمرض المهم النفسي قبل ارتكابه تلك الواقعة؟

ج/ لا وأنا مش مصدق الحكاية دي.

س\وهل كان المهم يتعاطى ثمة مواد مخدرة؟

ج انا بسمع انه بيشرب حشيش

س\ وما هو قصد المهم من ارتكاب الواقعة؟

ج مهو قصده يقتل أبويا.