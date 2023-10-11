العاهل الأردني: موقفنا تجاه فلسطين ثابت ولن نتهاون في الدفاع عن القدس

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني: سيظل موقف الأردن تجاه فلسطين ثابت، ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولن نحيد عن الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة حتى يستعيد حقوقه كاملة.

العاهل الأردني

وتأثر ملك الأرن، خلال حديثه عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وظهر على صوته نحيب البكاء، وملئت الدموع عيناه، قائلا: ستنعم المنطقة وكل شعوبنا، بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا، وحقوق الفلسطينين في أرضهم حق.

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني: أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون سلام شامل وعادل أساس حل الدولتين، وستبقى بوصلتنا هي فلسطين وتاجها القدس الشريف .

وأكد الملك عبدالله الثاني: سيبقى وطننا صامد تحميه زنود النشامة، من أبناء القوات المسلحة الأردنية، والجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين قدموا تضحيات جيلا بعد جيل.