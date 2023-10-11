الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تأثر العاهل الأردني خلال حديثه عن القضية الفلسطينية: "أرضهم حق"

ملك الأردن
ملك الأردن

تأثر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، خلال حديثه عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وظهر على صوته نحيب البكاء، وملأت الدموع عينيه، قائلا: ستنعم المنطقة وكل شعوبنا، بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا، وحقوق الفلسطينيين في أرضهم حق. 

حقوق الفلسطينيين

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني: أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون سلام شامل وعادل أساس حل الدولتين، وستبقى بوصلتنا هي فلسطين وتاجها القدس الشريف. 

قال: لن نحيد عن الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة حتى يستعيد حقوقه كاملة، مؤكدًا: لن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. 

وأكد الملك عبدالله الثاني: سيبقى وطننا صامد تحميه زنود النشامة، من أبناء القوات المسلحة الأردنية، والجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين قدموا تضحيات جيلا بعد جيل.  

مواد متعلقة

كهرباء غزة: تعطل أقسام الطوارئ واستقبال الجرحى بالمستشفيات

غارات جوية إسرائيلية تستهدف الجامعات والمستشفيات في غزة

صور جوية للدمار الكبير في أحياء قطاع غزة.. شاهد

16 شهيدًا فلسطينيًا جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزلين على رؤوس ساكنيهما جنوب غزة
الجريدة الورقية