الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد المخازن بشارع 26 يوليو

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق بأحد المخازن بالعقار رقم ٢٣ ، ٢٤ شارع ٢٦ يوليو.

وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية بالانتقال للموقع والسيطرة على الحريق وتم الإطفاء دون إصابات أو وفيات، ولم يمتد الحريق إلى أي من العقارات أو سينما ريفولى المجاورة للعقار.

وقرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار لحصر التلفيات بالمخزن الذي نشب به الحريق.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، شدد على مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

أكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط 33طن غير صالحة وتشمل اسماك وكبدة ولحوم مجمدة ولحوم أبقار ولحوم بتلو ومصنعات لحوم وأحشاء ولحوم طيور، من بينها 8 أطنان مصنعات لحوم، و3 أطنان لحوم طيور، و16 طن أسماك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.