الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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العاهل الأردني: لا سلام ولا استقرار دون حل الدولتين

العاهل الأردني
العاهل الأردني

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني: أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون سلام شامل وعادل أساس حل الدولتين، وستبقى بوصلتنا هي فلسطين وتاجها القدس الشريف. 

العاهل الأردني

قال: لن نحيد عن الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة حتى يستعيد حقوقه كاملة، مؤكدًا: لن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. 

 

وأكد الملك عبدالله الثاني: سيبقى وطننا صامد تحميه زنود النشامة، من أبناء القوات المسلحة الأردنية، والجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين قدموا تضحيات جيلا بعد جيل. 

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