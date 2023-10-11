العاهل الأردني: لا سلام ولا استقرار دون حل الدولتين

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني: أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون سلام شامل وعادل أساس حل الدولتين، وستبقى بوصلتنا هي فلسطين وتاجها القدس الشريف.

العاهل الأردني

قال: لن نحيد عن الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة حتى يستعيد حقوقه كاملة، مؤكدًا: لن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الملك عبدالله الثاني: سيبقى وطننا صامد تحميه زنود النشامة، من أبناء القوات المسلحة الأردنية، والجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين قدموا تضحيات جيلا بعد جيل.