ساوثجيت يطور أداء "أرنولد" ويراهن عليه

يدرس جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا الدفع باللاعب ترينت ألكسندر-أرنولد في وسط الملعب بعد أن لعب ظهير أيمن ليفربول دور البطولة في الفوز 4-صفر على مالطا أمس الجمعة في تصفيات بطولة أوروبا.

وتألق ألكسندر-أرنولد في مركز لاعب الوسط في ليفربول خلال الأشهر الأخيرة من موسم 2022-2023 وكان في أفضل حالاته أمام مالطا في أول مباراة دولية له هذا العام، حيث سجل هدفا من تسديدة بعيدة المدى وساهم في هدفين آخرين.

وكافح اللاعب "24 عاما "للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية بقيادة ساوثجيت وخاض مباراته الدولية 19 فقط منذ ظهوره الأول عام 2018، حيث يفضل مدرب إنجلترا ريس جيمس أو كايل ووكر أو كيران تريبيير في مركز الظهير.

وكانت هذه أول مشاركة له في دور متقدم مع إنجلترا منذ استخدامه غير الناجح في مركز صانع اللعب ضد أندورا عام 2021. لكن بعد أداء رائع أمس الجمعة، قال ساوثجيت إنه يريد الاستفادة من إبداع ألكسندر-أرنولد.

وقال ساوثجيت :ليس لدي شك في أنه يمكنه فعل ذلك، إنه مجرد تعلم بعض الفروق الدقيقة في دوره بالملعب، دون الكرة على وجه الخصوص، لكنه حريص للغاية،تحدثنا عن ذلك قبل أربعة أسابيع عبر الهاتف وهو متحمس لذلك، لقد أظهر بالضبط ما نعتقد أنه يمكن أن يكون قادرا عليه ويمنحنا شيئا مختلفا عن لاعبي الوسط الآخرين .

وقال ألكسندر-أرنولد، الذي ارتدى القميص رقم 10، إنه يأمل أن يساعده ذلك في الحصول على مكان منتظم في فريق ساوثجيت.

وأضاف :لم ألعب في هذا المركز كثيرا، لكنني أشعر بالراحة، إنه شعور طبيعي، إنه مركز يمكنني أن أرى نفسي ألعب فيه، أريد أن أتأكد من مشاركتي أساسيا بانتظام، وكان ذلك أساسا جيدا للبناء عليه.

وقال: الدور الذي كنت ألعبه مع النادي، فتح طريقا جديدا لي، إنها مباراة واحدة فقط، لكن من المهم عندما تسنح لي فرصة أن أستغلها.