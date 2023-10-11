مركز الدفاع.. أزمة جديدة داخل بايرن ميونخ

يعاني بايرن ميونخ من أزمة في مركز خط الدفاع بعد قلة عدد اللاعبين في هذا المركز وتعرضهم للإصابة تواليا ليضع توماس توخيل المدير الفني للفريق البافاري في مأزق.





يملك بايرن ميونخ في مركز قلب الدفاع ثلاث لاعبين وهم دايوت أوباميكانو، ومين جاي كيم، وماتياس دي ليخت بالإضافة لثلاثة آخرين من فريق الشباب.



لكن يعاني ثنائي خط الدفاع من الإصابة بعد تعرض أوباميكانو لإصابة في أوتار الركبة اليسرى خلال مباراة البايرن الماضية أمام فرايبورج ضمن منافسات الدوري الألماني.



فيما تعرض دي ليخت للإصابة منذ فترة ويواصل برنامجه التأهيلي بعدما تعرض للإصابة في الركبة مما يجعله خارج حسابات توخيل الذي يعاني في مركز خط الدفاع بالإضافة لإصابة جيريرو الظهير الأيسر للفريق البافاري.



أزمة بواتينج:



كان بايرن ميونخ يفكر جديا في التعاقد مع لاعبه السابق جيروم بواتنيج من أجل حل أزمة مركز الدفاع، وتدرب اللاعب الألماني خلال الفترة الماضية مع الفريق البافاري في المران تمهيدا للتوقيع معهم لكن اعترضت الجماهير بقوة على ذلك الأمر بسبب قضيته الجنائية، وأعربت عن اعتراضها في المدرجات في مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج الماضية ضمن منافسات البوندسليجا.



لدى بواتينج قضية جنائية جديدة في بافاريا، بعد توجيه له اتهامات بالاعتداء على صديقته السابقة ووالدة أبنائه، في فترة 2018، وألغي الحكم السابق في حقه.



وأكد توخيل أن سبب التراجع عن التعاقد مع بواتينج بسبب قضيته الجنائية، وأن التراجع جاء لأسباب غير رياضية، فيما أشار كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ أنهم ضد العنف المنزلي أو ضد أي شخص عموما وضد الأطفال، وأن ذلك غير مقبولا ولا يوجد تسامح معه.





أمم آسيا تورط بايرن ميونخ :



أصبح مين جاي كيم قلب الدفاع الوحيد المتاح من الأسماء التي يعول عليها توماس توخيل المدير الفني للفريق البافاري، لكن سيغيب اللاعب لمدة شهر، في بداية شهر يناير المقبل بسبب مشاركة اللاعب الكوري مع منتخب بلاده في البطولة الآسيوية التي تبدأ في 12 يناير حتى المباراة النهائية في 10 فبراير.



لكن قد يكون الأمر له حل حيث أن الانتقالات الشتوية ستبدأ في مطلع يناير المقبل، ويستطيع الفريق البافاري التوقيع مع مدافع جديد لحل تلك الأزمة التي ضربت البايرن في خط الدفاع، خاصةً بعد رحيل بافارد إلى إنترميلان في الصيف دون تعويضه بلاعب آخر.

