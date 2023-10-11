نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، من خلال إدارة التطوع، مشروع خدمة عامة يشمل تنسيق الحدائق والنظافة والدهان بمراكز الشباب والقرى، على مستوى محافظة أسيوط، بمشاركة أندية الفتيات و المتطوعين.



وتضمنت الأنشطة تنفيذ أعمال دهان وتنسيق حدائق بمركز شباب حي السلام بمنفلوط بمحافظة أسيوط، بمشاركة 30 شابة من أندية الفتيات والتطوع، وذلك للمساهمة في نشر الوعي البيئي.



وتأتي هذه المبادرات التطوعية في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتحويل مراكز الشباب بالمحافظات إلى وحدات ومراكز خدمة مجتمعية والمساهمة في نشر الوعي البيئي.



ويهدف المشروع إلى خلق جيل قادر على مواجهة المشاكل البيئية المحيطة ورفع الوعي والمساهمة في تقليل الأضرار المرتبطة بالتلوث البيئي مع إمكانية وضع الحلول المناسبة لها وكذلك القضاء على التغير المناخي ومكافحته مع التأكيد على الدور الاجتماعي. التي تلعبها مراكز الشباب في خدمة المجتمع وتثقيف الشباب. تعريفهم بقيمة الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة وتطوير مراكز الشباب والرياضة والأندية الشبابية.

"شباب أسيوط" تنفذ مشروع خدمة عامة لتنسيق الحدائق لمركز شباب السلام بمنفلوط