5 عادات تتبعها أغلب النساء تسبب تساقط شعر الحواجب

أصبحت اليوم الحواجب الكثيفة والممتلئة هي من أهم معايير الجمال لدى السيدات، حيث أصبحت موضة هذا العام، ولكن هناك بعض النساء تعاني من فراغات في شعر الحواجب، مما يشعرها بعدم الثقة في نفسها شراء منتجات لإنبات الشعر، ولكن قبل اتباع تلك الخطوة يجب أولًا معرفة بعض العادات الخاطئة التي تقع فيها أغلب النساء وتتسبب في تساقط شعر الحواجب ووضوح الفراغات فيها.

فراغات في شعر الحواجب

عادات تسبب تساقط شعر الحواجب

ترفيع الحاجب

ترفيع الحاجب كانت صيحة قديمة اعتمدتها بعض النساء، إلا أن هناك بعض السيدات متمسكة بهذه الصيحة رغم أنها أصبحت غير محبذة وقديمة، فتقوم بتكرار عملية إزالة الشعر من نفس المكان العديد من المرات، مما قد يترتب عليه موت البصيلة، والتي يصعب نموها مرة أخرى.

استخدام المنتجات الخاطئة

ما لا تعرفه بعض السيدات أن منتجات العناية بالحواجب إذا لم يتم اختيارها بعناية قد يؤثر ذلك على نمو الشعر، حيث يمكن للمكونات المجففة، ومكونات مثل البارابين، والسيليكون، والمواد البلاستيكية الدقيقة أن تسرع شيخوخة الجلد وتساقط الشعر.

عدم إزالة المكياج قبل النوم

هذه العادة من أكثر الأشياء التي تهدد صحة بشرتك عامًة، فيترتب عليها انسداد المسام والتهاب البشرة وظهور البثور بالإضافة إلى الإصابة ببقع داكنة في أماكن مختلفة على الوجه، وبجانب ذلك فهي تعمل على تساقط شعر الحواجب، حيث إن المادة التي توضع على الحواجب سواء كريمية، أو بودرة، يمكن أن تسد بصيلات الشعر، ولا يستطيع الجلد التنفس.

إزالة المكياج بشكل غير صحيح

إذا قمت بإزالة مكياجك بقسوة شديدة واستخدمت حركات الفرك ذهابًا وإيابًا، فقد يؤدي ذلك إلى تمزيق حواجبك، سواء كنت تستخدمين مناديل تنظيف أو ماء ميسيلار أو مزيل مكياج، لذا يجب عليك استخدام حركات لطيفة، ويفضل أن تكون في اتجاه نمو الشعر.

تمشيط حواجبك بعد تنظيفها

بعد تنظيف الحواجب تصبح بصيلات الشعر ضعيفة جدًا، لذلك يجب ألا تلمسيها مرة أخرى وبالتأكيد لا تمشطيها مرة أخرى، فإذا قمت بذلك قد تمزقيها وتجعلينها تتساقط، فالقليل من الشعر المفقود يمكن أن يؤدي إلى فجوات مرئية مزعجة.