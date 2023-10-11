حزب الله اللبناني يعلن مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي بصواريخ موجهة، صباح اليوم الأربعاء، بالتزامن مع عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل الفلسطينية منذ خمسة أيام.

حزب الله اللبناني

وشن الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السابع من أكتوبر الجاري، عملية نوعية حملت اسم "طوفان الأقصى"، ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف غزة وقتل وترويع الأطفال والنساء داخل القطاع.

وأسفر "طوفان الاقصى"، عن وفاة نحو 1000 إسرائيلي وإصابة 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية، بالمقابل استشهد 974 فلسطينيًا وإصابة نحو 5 آلاف أخرين، ونزوح أكثر من ربع مليون فلسطيني من قطاع غزة.