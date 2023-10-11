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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مهاجم الزمالك يؤدي تدريبات خاصة في "الجيم"

ناصر منسي
ناصر منسي

شارك ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب نادي الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

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ناصر منسي ومحمد عواد يؤديان تدريبات تأهيلية في مران الزمالك

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أدى ناصر منسي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي   خلال مران الأمس بالنادي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

شارك ناصر منسي بصورة طبيعية في تدريبات الزمالك التي أقيمت صباح اليوم ، وخاض كافة الفقرات التدريبية.

يلتقي فريق الزمالك مع سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

برنامج علاجي خاص لـ عواد بعد إصابته في الركبة


خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران الفريق  الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري المصري.

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مهاجم الزمالك يؤدي تدريبات خاصة في "الجيم"


 

ويعاني محمد عواد من رشح خفيف في الركبة، مما دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج علاجي للحارس.

وكان محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك قاد فقرة   تدريبات خاصة لمحمد عواد بالتسديد من وضع الثبات دون المشاركة في التقسيمة الفنية.

ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الونش يخوض المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي


شارك محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في فقرة تدريبات بالكرة على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



خاض الونش بعض التدريبات المنفردة الخاصة في  إطار البرنامج التأهيلي الخاص به، وخاض الونش مدافع الزمالك تدريبات بالكرة بشكل منفرد.

وبدأ الونش المرحلة  الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد خضوعه في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.  

وأدى اللاعب العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الاطمئنان على الونش ومتابعة البرنامج التأهيلي الخاص به .

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