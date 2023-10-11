لاعب الزمالك يخضع لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه لإصابة عضلية

أدى أحمد زكي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



قام الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة بوضع برنامجا تأهيليا للاعب في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الأمامية.

خاض أحمد زكي تدريبات الركض الخفيف حول الملعب، و أداء بعض التدريبات التأهيلية.

الونش يخوض المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي



شارك محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في فقرة تدريبات بالكرة على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.





خاض الونش بعض التدريبات المنفردة الخاصة في إطار البرنامج التأهيلي الخاص به، وخاض الونش مدافع الزمالك تدريبات بالكرة بشكل منفرد.



وبدأ الونش المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد خضوعه في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.

وأدى اللاعب العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الاطمئنان على الونش ومتابعة البرنامج التأهيلي الخاص به .

برنامج علاجي خاص لـ عواد بعد إصابته في الركبة



خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري المصري.





ويعاني محمد عواد من رشح خفيف في الركبة، مما دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج علاجي للحارس.

وكان محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك قاد فقرة تدريبات خاصة لمحمد عواد بالتسديد من وضع الثبات دون المشاركة في التقسيمة الفنية.

ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

المندوه يشيـد بـ دور شيكابالا مع الزمالك خارج الملعب

قال حسام المندوه، المرشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك، إن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك له دورا كبيرا خارج الملعب وليس داخل الملعب فقط.

وأشار المندوه في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكابالا دوره ليس فقط داخل الملعب ولكن خارج الملعب يفعل الكثير"

وعن رسالته للجمعية العمومية قال: "فكر بعقلك مش بقلبك يوم لما تيجي تختار" .