أوسوريو يركز على الفقرات البدنية بمران الزمالك

رفع الجهاز الفني للزمالك للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الحمل البدني للاعبي الفريق خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب الترسانة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بدأت بالاطالات وفك العضلات، ثم تدريبات المرور من الحواجز والركض السريع.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية في ظل فترة التوقف الحالية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تدريبات الزمالك

وأدى الونش بعض التدريبات المنفردة الخاصة في إطار البرنامج التأهيلي الخاص به، وخاض المدافع تدريبات بالكرة بشكل منفرد.

ويؤدي الونش المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد خضوعه في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.

وانتظم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب نادي الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

وخاض ناصر منسي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي خلال مران الأمس بالنادي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك المهاجم بصورة طبيعية في تدريبات الزمالك التي أقيمت صباح اليوم ، وخاض كافة الفقرات التدريبية.

