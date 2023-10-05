نظم بيت ثقافة ناصر الثورة بالداخلة بالوادي الجديد، مرسمًا فنيًّا يستكشف جمال الطبيعة على يد الفنانة سامية محمد، ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر.

يأتي ذلك بقيادة عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، ومحمد نبيل، رئيس إقليم الصعيد الثقافي، بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد بقيادة ابتسام عبدالمريد.

تهدف هذه النشاطات الثقافية والفنية إلى تعزيز الوعي الثقافي والتعبير الفني في المجتمعات المحلية بمصر، وخلق فضاءات ثقافية وفنية لاستكشاف وتعزيز المواهب المحلية وتطوير الفنون والتراث المحلي.

يأتي إقامة هذا المرسم في بيت ثقافة ناصر الثورة بالداخلة كجزء من استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق الأنشطة الثقافية في مختلف المناطق بمصر، وخصوصًا في الصعيد، يعد بيت ثقافة ناصر الثورة من المرافق الثقافية المعروفة في منطقة الداخلة، إذْ يوفر مساحة مفتوحة للتربية الثقافية والفنية، وتطوير المهارات والمواهب الفنية للشباب والمجتمع المحلي.

تم تنفيذ المرسم من قبل الفنانة سامية محمد، المتخصصة في الفن التشكيلي والذي تعكس فيه إبداعاتها رؤيتها لجمال الطبيعة، استخدمت سامية تقنيات الرسم المختلفة والألوان الزاهية لإبراز جمال العناصر الطبيعية، مثل: الجبال والوديان والأشجار والزهور، بالإضافة إلى تنظيم المرسم، تم تنظيم ندوة ثقافية تستضيف الفنانة سامية محمد لمشاركة تجربتها في الفن والحديث عن إلهامها من الطبيعة وأساليبها في التعبير الفني، كما تم تنظيم جلسات حوارية وورش عمل فنية للشباب المهتمين بالفن والرسم، بهدف تعزيز المواهب وتنمية المهارات.

يعد هذا المرسم عن جمال الطبيعة في بيت ثقافة ناصر الثورة بالداخلة مثالًا بارزًا للجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع الصعيد الثقافي في تعزيز الثقافة والفن في المجتمعات المحلية وتطوير المواهب المحلية والتراث الثقافي في مصر.

بيت ثقافة ناصر الثورة بالداخلة ينظم مرسم عن جمال الطبيعة