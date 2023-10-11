تجدد القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

لليوم الرابع على التوالي

تجدد القصف الصاروخي المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لليوم الرابع على التوالي، حيث أُطلق صاروخان من القطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية باتجاه إسرائيل، فيما رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف صاروخي استهدف عدة مناطق في الجنوب من بينها بلدة الضهيرة في القطاع الغربي وعدد من البلدات المجاورة لها.

وكان التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية قد بدأ صباح الأحد الماضي حينما أعلن حزب الله اللبناني عن إطلاق قذائف استهدفت 3 نقاط عسكرية إسرائيلية في نطاق مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، فقامت قوات الاحتلال بالرد بقصف استهدف مناطق مفتوحه في القطاع الشرقي للحدود الجنوبية.

وتصاعدت حدة التوتر أمس الأول بعد تسلل بري لمسلحين عبر نقطة بالقطاع الغربي على الحدود والاشتباك مع جنود من قوات الاحتلال بالأعيرة النارية، فيما أطلقت قوات الاحتلال قذائف صاروخية ومدفعية استهدفت منشآت تابعة لحزب الله؛ مما أسفر عن وفاة ثلاثة من عناصره على الأقل. ورد حزب الله باستهداف ثكنتين عسكريتين لجيش الاحتلال على الحدود.

وأمس أكد حزب الله استهداف آلية عسكرية في إحدى المستوطنات الإسرائيلية وأصابها، فيما أطلقت قوات الاحتلال القذائف بكثافة على مناطق بالقطاع الغربي.