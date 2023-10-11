الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لليوم الرابع على التوالي

تجدد القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

تجدد القصف الصاروخي المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لليوم الرابع على التوالي، حيث أُطلق صاروخان من القطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية باتجاه إسرائيل، فيما رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف صاروخي استهدف عدة مناطق في الجنوب من بينها بلدة الضهيرة في القطاع الغربي وعدد من البلدات المجاورة لها.

txt

لبنان يُقرر تعليق الدراسة بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي

txt

لبنان يُعزي سوريا في ضحايا هجوم الكلية الحربية ويُؤكد تضامنه

وكان التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية قد بدأ صباح الأحد الماضي حينما أعلن حزب الله اللبناني عن إطلاق قذائف استهدفت 3 نقاط عسكرية إسرائيلية في نطاق مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، فقامت قوات الاحتلال بالرد بقصف استهدف مناطق مفتوحه في القطاع الشرقي للحدود الجنوبية.

 

وتصاعدت حدة التوتر أمس الأول بعد تسلل بري لمسلحين عبر نقطة بالقطاع الغربي على الحدود والاشتباك مع جنود من قوات الاحتلال بالأعيرة النارية، فيما أطلقت قوات الاحتلال قذائف صاروخية ومدفعية استهدفت منشآت تابعة لحزب الله؛ مما أسفر عن وفاة ثلاثة من عناصره على الأقل. ورد حزب الله باستهداف ثكنتين عسكريتين لجيش الاحتلال على الحدود.

 

وأمس أكد حزب الله استهداف آلية عسكرية في إحدى المستوطنات الإسرائيلية وأصابها، فيما أطلقت قوات الاحتلال القذائف بكثافة على مناطق بالقطاع الغربي.

مواد متعلقة

إسرائيل ترصد جسم غريب في السماء مع حدود لبنان

السعودية: "الفراغ الرئاسي في لبنان يبعث على القلق البالغ"

زورقان حربيان تابعان للاحتلال الإسرائيلي يخرقان المياه الإقليمية جنوب لبنان

منتخب السعودي الأولمبي يقترب من بلوغ كأس أسيا بثلاثية في لبنان

لبنان يُعلن تجدد الاشتباكات في "عين الحلوة" وإصابة 4 أشخاص
الجريدة الورقية