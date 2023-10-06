لبنان يُعزي سوريا في ضحايا هجوم الكلية الحربية ويُؤكد تضامنه

أدانت "وزارة الخارجية اللبنانية"، بشدة وبقوة الاعتداء الإرهابي بالمسيرات على الكلية الحربية في حمص، خلال حفل تخريج للضباط بها، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة.

وتقدمت "الخارجية اللبنانية"، بالعزاء إلى السوريين، حكومةً وشعبًا، بخالص العزاء وصادق المواساة.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص إلى 89 قتيلًا، منهم 31 من النساء و5 أطفال.

وأشارت وزارة الصحة السورية، عبر قناتها الرسمية على تيليجرام، إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 277 مصابًا.

العراق يُعزي سوريا في ضحايا هجوم الكلية الحربية

أعرب "العراق"، عن تعازيه في ضحايا الهجوم على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص، مُؤكدًا إدانته لكل أشكال الإرهاب، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الجمعة إننا "نعرب عن خالص التعازي والمواساة للجمهورية العربية السورية ولذوي الضحايا، الذين قضوا جراء الهجوم الذي استهدف حفل تخريج طلبة الكلية الحربية في مدينة حمص، وأصدق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وأضافت الوزارة "أن العراق يجدد إدانته لكل أشكال العنف والإرهاب، ووقوفه مع المجتمع الدولي لمواجهة مخاطرهما".

وشيعت سوريا اليوم ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الخميس على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في المدينة، بمشاركة وزير الدفاع علي عباس.

وأدى الهجوم، في حصيلة غير نهائية قابلة للارتفاع، إلى سقوط 89 قتيلا و277 مصابا بينهم نساء وأطفال.