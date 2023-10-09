لبنان يُقرر تعليق الدراسة بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي

أمر وزير التربية والتعليم اللبناني، "عباس سليم حلبي"، بتعليق الدراسة غدًا بجميع مدارس جنوب البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة، حسبما أفاد التليفزيون اللبناني، مساء اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مروحيات تابعة له بدأت في شن غارات جوية في لبنان، وذلك ردًا على إطلاق قذائف مدفعية من لبنان تجاه الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "مروحيات حربية لجيش الدفاع تشن غارات في لبنان".

وقال أدرعي في بيان له: "الجيش الإسرائيلي قتل عددًا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ويواصل الجيش عمليات التمشيط في المنطقة، كما تشن المروحيات حاليًا غارات في المنطقة".

بدوره، أصدر الجيش اللبناني، بيانًا عاجلاً كشف فيه تفاصيل القصف الذي شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد ردًا على قصف بالمدفعية استهدف الأراضي المحتلة.

الاحتلال الاسرائيلي يُنفذ أكبر الغارات الجوية ضد حماس في غزة:

نفذ "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق ضد حركة حماس في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

وأكد جيش الاحتلال أنه قصف ١٣٠ موقعًا في قطاع غزة خلال الساعة الأخيرة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على منزل لعائلة العايدي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتُواصل طائرات الاحتلال شن سلسلة غارات على وسط مدينة غزة، لليوم الثاني على التوالي، ردًا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى"، التي انطلقت أمس الأول السبت.