بلبيس الأزهرية تعقد التصفيات الأولية لمسابقة تنس الطاولة

عقدت إدارة بلبيس التعليمية الأزهرية، التصفيات الأولية لمسابقة تنس الطاولة بمعاهدها، تحت رعاية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بتنفيذ ومتابعة موجهي التربية الرياضية بالمنطقة والإدارة التعليمة.

وقال الدكتور عبد الله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة، إن منطقة الشرقية الأزهرية لن تتدخر جهدًا لتفعيل كافة الأنشطة، مشيرا إلى أنه سوف يتم عقد التصفيات الختامية على مستوى المنطقة لاختيار فريق ممثل لمنطقة الشرقية في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، بضرورة تفعيل كافة الأنشطة الرياضية والتعليمية، إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة فيها.