التموين تكشف عقوبات التلاعب في الأسعار (شاهد)

كشف أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة بوزارة التموين، أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.

وقال "أبوالفضل" خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن الرقابة لها دور كبير في إستقرار الأسعار.

وأشار إلى أن هناك عدة قوانين يتم التعامل بها مع من يتلاعب بالأسعار بمنتهى الحسم و الحزم، لافتا إلى أن بعض التجار يتلاعبون بالأسعار.

وواصل "أبوالفضل" أن التلاعب بأسعار السلع عقوبتها الحبس ، و غرامة تتراوح من 50 ألف إلى 2 مليون جنية، لافتا إلى إلى أن عدم إعطاء فاتورة ضريبية غرامته تتراوح من 30 ألفاً إلى مليون جنيه.

وأكمل أنه يجب أن يتحلى التجار و المصنعين بالضمير في المقام الأول ، لافتا إلى أن 80 % من المنتجات داخل معرض أهلاً مدارس مصرية 100%

واستطرد أن المصنوعات الجلدية المصرية يتم تصديرها للخارج نظراً لجودتها العالية.

وأوضح أن مراقبة الأسعار يتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، وتتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر وهامش الربح المحقق، لافتا إلى أنه حال اكتشاف تفاوت في الأسعار يتم على الفور تحرير محضر ضد التاجر لعرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.