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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة القاهرة تواصل إطلاق قوافلها الطبية المجانية

قافلة طبية
قافلة طبية

تواصل كلية طب الأسنان في جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور هشام عبد الحكم عميد الكلية، إطلاق القوافل الطبية المجانية في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة". 

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يأتي ذلك ذلك ضمن جدول زمني مقرر، حيث أطلقت الكلية القافلة الرابعة لمنطقة الطالبية شارع فيصل بمحافظة الجيزة.

جامعة القاهرة تقدم خدمات علاجية مجانية

قافلة جامعة القاهرة 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بالقافلة بلغت 567 حالة تضمنت 250 حالة كشف عام، و27 حالة خلع للأطفال، و25حالة للتنظيف، و3 حالات حشو عادي، وحالتى  حشو عصب، و27 حالة خلع للكبار، بالإضافة إلى تحويل 60 حالة لمستشفي الكلية لاستكمال العلاج، وتحويل 125 حالة للكشف المبكر عن أورام الفم، مشيرًا إلى تنظيم القافلة عدة حملات توعية حول صحة الفم والأسنان، وصرفت الأدوية بالمجان على المواطنين.

وأكد رئيس جامعة القاهرة حرص الجامعة على المشاركة الفعالة والإيجابية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين.

قافلة جامعة القاهرة 

وقال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان، إن القافلة قدمت خدمات طبية متميزة بمشاركة نخبة من أساتذة الكلية، ووفرت الأدوية بالمجان، موضحًا أن القوافل التي تطلقها الكلية بالتعاون مع التحالف الوطني ومؤسسة "حياة كريمة" تأتي في إطار دور الجامعة ومسئولياتها تجاه خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، والارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين.

قافلة جامعة القاهرة 

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