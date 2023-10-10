تفاصيل المباحثات بين واشنطن وأنقرة بعد إسقاط أمريكا مسيرة تركية فوق سوريا

أبلغ وزير خارجية تركيا نظيره الأميركي بأن الضربات الجوية التي تشنها أنقرة في سوريا ستستمر على الرغم من إسقاط الولايات المتحدة مسيرة تركية.

وجاءت المحادثة الهاتفية بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن غداة إسقاط مقاتلة أميركية لمسيّرة قتالية تركية كانت تستهدف القوات الكردية المدعومة من واشنطن في سوريا.

وهذه أول واقعة من نوعها بين البلدين المنضويين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال فيدان لبلينكن إن عمليات مكافحة الإرهاب التركية في العراق وسوريا ستستمر بعزم، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي تركي بعد المحادثة الهاتفية.



وقال المصدر الدبلوماسي إن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن سبل تهدئة الصراعات المستقبلية في المنطقة بطريقة لا تعرقل معركتنا ضد الإرهاب.

وصعدت تركيا غاراتها الجوية عبر الحدود ضد أهداف كردية في شمال شرق سوريا وشمال العراق ردا على هجوم في أنقرة أسفر عن إصابة شرطيين الأحد.



وأعلن فرع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظّمة إرهابية، مسؤوليته عن أول هجوم من نوعه في أنقرة منذ العام 2016.

وخلصت تركيا إلى أن المهاجمين اللذين قتلا في هجوم أنقرة تسللا من سوريا.

وتستهدف العملية التركية في سوريا في المقام الأول منشآت نفطية وغيرها تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.



وتشكل الوحدات العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي قادت معركة طرد تنظيم داعش من المنطقة في العام 2019.

وأثار دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية توترا بين أنقرة وواشنطن.



وتأججت هذه التوترات عندما أسقطت مقاتلة أميركية مسيرة قتالية تركية الخميس بعدما اعتبرت واشنطن أنها تشكل تهديدا للقوات الأميركية التي تدعم وحدات حماية الشعب الكردية.

ووصفت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، الدعم الأجنبي لوحدات حماية الشعب الكردية بأنه حماقة كبرى.