الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بكري: مبارك رفض إنشاء دولة لغزة في سيناء مقابل 12 مليار دولار

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن  هناك مخططًا إسرائيليًا لإعلان دولة غزة الكبرى التي تضم أجزاء من سيناء، وتقع حدود هذه الدولة على شاطي البحر المتوسط، وتبدأ من رفح  حتى العريش. 

وتابع "بكري"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية""ten، مساء الثلاثاء، أن هذا المخطط يتحدث على أن هناك فراغًا سكنيًا  في سيناء، و الحل يكون في إنشاء دولة فلسطين في سيناء، مشيرًا إلى أن هذا المخطط تعرض للهجوم عند طرحه في عام 2000. 

txt

أمريكا تُعلن فقدان 20 مواطنًا بعد هجوم حماس

txt

لميس الحديدي: غزة مقبلة على كارثة إنسانية وكأنها نهاية العالم

ولفت إلى أن المخطط كان يشمل أخذ 600 كيلو متر من سيناء مقابل 12 مليار دولار، ولكن الرئيس الراحل حسني مبارك  رفض هذا الأمر، قائلاً: "هذا الأرض ليست ملكي ولكنها مشكل الشعب المصري، وأرفض بيع سيناء".

 وأشار إلى القائد العام  الفريق عبد الفتاح السيسي في عام 2012 حظر بيع او تملك او حق الانتفاع  بعمق 5 كيلو من الحدود المصرية الفلسطينية ، وهذا الأمر كان هدفه القضاء على مخطط إنشاء دولة غزة الكبرى.

مواد متعلقة

فلسطين وليبيا يبحثان جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة

لميس الحديدي: غزة مقبلة على كارثة إنسانية وكأنها نهاية العالم

إسرائيل تستعد لشن هجوم شامل على غزة

غزة أمام كارثة إنسانية كبيرة وإسرائيل ترفض دخول المساعدات إليها

إبراهيم عيسى: شعب غزة يرفض فكرة التوطين في سيناء (فيديو)

التحرير الفلسطينية: إسرائيل رفضت إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

خبير عسكري يتحدث عن موعد اجتياح غزة.. فيديو

العاهل الأردني يوجه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى قطاع غزة
الجريدة الورقية