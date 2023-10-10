بكري: مبارك رفض إنشاء دولة لغزة في سيناء مقابل 12 مليار دولار

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك مخططًا إسرائيليًا لإعلان دولة غزة الكبرى التي تضم أجزاء من سيناء، وتقع حدود هذه الدولة على شاطي البحر المتوسط، وتبدأ من رفح حتى العريش.

وتابع "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية""ten، مساء الثلاثاء، أن هذا المخطط يتحدث على أن هناك فراغًا سكنيًا في سيناء، و الحل يكون في إنشاء دولة فلسطين في سيناء، مشيرًا إلى أن هذا المخطط تعرض للهجوم عند طرحه في عام 2000.

ولفت إلى أن المخطط كان يشمل أخذ 600 كيلو متر من سيناء مقابل 12 مليار دولار، ولكن الرئيس الراحل حسني مبارك رفض هذا الأمر، قائلاً: "هذا الأرض ليست ملكي ولكنها مشكل الشعب المصري، وأرفض بيع سيناء".

وأشار إلى القائد العام الفريق عبد الفتاح السيسي في عام 2012 حظر بيع او تملك او حق الانتفاع بعمق 5 كيلو من الحدود المصرية الفلسطينية ، وهذا الأمر كان هدفه القضاء على مخطط إنشاء دولة غزة الكبرى.