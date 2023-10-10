أمريكا تُعلن فقدان 20 مواطنًا بعد هجوم حماس

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن 20 أمريكيا أو أكثر فقدوا بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع والذي خلف مئات القتلى.

وقال سوليفان للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض ، إنه من غير المعروف عدد الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين والمحتجزين رهائن.

وأضاف "نعتقد أن هناك 20 أمريكيا أو أكثر مفقودون في هذه المرحلة، لكنني أريد أن أؤكد وأشدد على أن هذا لا يعني بالضرورة أن هناك 20 رهينة أمريكية. هذا فقط هو عدد المفقودين حاليا".

وأضح مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة تتحدث مع مسؤولين إسرائيليين وغيرهم بشأن فكرة ممر آمن للمدنيين في غزة بعد الضربات الجوية الإسرائيلية. لافتا "نركز على هذه المسألة، وهناك مشاورات جارية".

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول صلة إيران بالهجوم على غلاف غزة، قال سوليفان: "لا نملك تأكيدا على صلة إيران بالهجمات الأخيرة على إسرائيل لكننا ندقق في المعلومات الاستخباراتية".

وم جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس قامت بأسر مواطنين أمريكيين، فيما أكد مقتل 14 أمريكيا خلال الهجمات التي شهدتها إسرائيل.

وأكد بايدن على وجود مواطنين أمريكين من بين هؤلاء الذين استهدفتهم حماس وأخذتهم كرهائن، وأشار إلى أنه تواصل مع إسرائيل لتستعيد أمريكا مواطنيها، وأضاف: "كرئيس أولويتي هى عدم إبقاء أي رهينة أمريكية في أى مكان بالعالم".

وأضاف: "تشاورت مع الكونجرس منذ بداية تلك الأزمة وطالبت باتخاذ تدابير فورية حتى يكون هناك مساعدة لإسرائيل، لا يتعلق الأمر بالحزب الجمهوري أو الديمقراطي بل بالأزمة التي تشهدها إسرائيل حاليا".

وكرر بايدن تحذيراته من محاولة استغلال الوضع في إسرائيل، قائلًا "إلى كل من يفكر في استغلال الوضع لدي كلمة، لا تفعل ذلك لا تفعل ذلك".

ووصف بايدن هجمات حماس بالشر المطلق، وأشار إلى أن بلاده تقف مع إسرائيل وتحرص على أن تحصل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: