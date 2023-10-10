لميس الحديدي: غزة مقبلة على كارثة إنسانية وكأنها نهاية العالم

وصفت الإعلامية لميس الحديدي، الأوضاع في قطاع غزة وكأنها نهاية العالم بالنسبة لغزة، مضيفة أن القصف الإسرائيلي ربما هدأت وتيرته الساعات الأخيرة لكن في ذات الوقت تم قطع كل السبل سواء الغذاء أو الدواء أو الكهرباء.



وحذرت الحديدي من كارثة إنسانية يتعرض لها القطاع، قائلة: “ربما ينذر الوضع بالغ الصعوبة بكارثة إنسانية لم تحدث من قبل في تاريخ فلسطين وسط وضع مأزوم فكل الفرق الإغاثية لا تستطيع الوصول وكل آليات الإغاثة فشلت في القيام بدورها حتى عربات الإسعاف يتم استهدافها حتى استخراج الجثث من تحت الأنقاض بات شديد الصعوبة”.



وواصلت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "غزة تشهد عملًا عسكريًا انتقاميًا من حكومة تل أبيب المتطرفة اليمنية والعالم يواصل تأييده للآلة الحرب الإسرائيلية وأخيرا بايدن مُصر على دعم إسرائيل بلا تراجع قيد أنملة.



وأشارت إلى أن مصر تواصل جهودها للتوصل لتهدئة وإنقاذ الشعب الفلسطيني وتنسيق مصري أردني حول المساعدات حتى يجهز المعبر رفح الذي تعرض منطقته للقصف.

تصريحات واضحة



أشادت الحديدي بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قالها صباح اليوم قائلة: "تصريحات مهمة وواضحة ومفادها ببساطة إن مصر لن تتأخر يوما عن دعم شعب فلسطين هذا دورنا وقضيتنا مدى الحياه ومنذ عام 1948 ولدينا شهداء كثر في أربع حروب من أجل القضية".



واصلت: “مصر تتدخل للدعم والتهدئة ولإعادة الإعمار ولن تتخلى عن دورها تحت أي ظرف من الظروف ولا نقبل المزايدة ولكن على إسرائيل أن تتحمل نتيجة عدوانها وأي تلويح أو تهديد لتفريغ القضية الفلسطينية وتهجير سكان الأرض من أرضهم مرة للأردن ومرة لمصر وهي دعوات مكشوفة تتجدد من جديد رغم نفي متحدثي الجيش العسكري الإسرائيلي”.



وأتمت: “بقتلهم وهدم بيوتهم وتحاصرهم ولا يبقى أمامهم سوى الحدود المصرية وقطعت عنهم مرافق الكهرباء دون وجود ممرات إنسانية كما يحدث في أي حرب وكما ينص القانون ولكن أي قانون ولكن هذه إسرائيل التي لا تعرف القانون وتلجأ للبطش والاحتلال”.