بايدن يؤكد دعم الولايات المتحدة للجانب الإسرائيلي بعد هجوم حماس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تحذر جميع الدول والمنظمات من محاولة استغلال التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

وتابع حديثه في كلمة من البيت الأبيض بشأن الهجوم على إسرائيل: "أحذر أي بلد أو منظمة من استغلال هذا الوضع، وبشكل عام أقول لأي شخص يفكر في استغلال هذا الوضع، لا تفعل ذلك، قد تنكسر قلوبنا، لكن عزمنا لا يتزعزع".

وأكد بايدن المعلومات التي ظهرت في وقت سابق في وسائل الإعلام أن هناك مواطنين أمريكيين بين رهائن حركة حماس في غزة.

وتابع: "نحن نعلم الآن أن هناك أمريكيين بين أولئك الذين تحتجزهم حماس، لقد أمرت فريقي بتبادل المعلومات الاستخباراتية وإرسال خبراء إضافيين لتقديم المشورة للزملاء للإسرائيليين ومساعدتهم لإعادة الرهائن".

ووصف الرئيس الأمريكي ما قامت به حماس بأنه إرهاب "ويذكرنا بأسوأ ما قامت داعش بعمله"، معتبرًا أن "هذا الهجوم جلب ذكريات مؤلمة وندوبًا نتجت عن معاداة السامية والمذابح التي تعرض لها الشعب اليهودي".

وقال: " لا يوجد تبرير ولا عذر للإرهاب. حماس لا تقف من أجل حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير. هدفها قتل الشعب اليهودي، واستخدمت المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، ولا يقدمون أي شيء سوى سفك الدماء بغض النظر عن الثمن الذي يدفع".

وجدد بايدن تأكيده أن الولايات المتحدة تقف بجانب إسرائيل بعد هجوم حماس، وأنها ستساعدها بكل ما تحتاجه من أجل التأكد من أنها قادرة على الدفاع عن نفسها.

وقال بايدن: "في هذه اللحظة يجب أن نكون واضحين. نحن نقف مع إسرائيل، ونريد التأكد أن لديها ما تحتاجه كي يدافع مواطنوها عن أنفسهم ويردوا على هذا الهجوم. خسارة الأرواح البشرية يفطر القلب، وكل دولة لها الحق، بل الواجب، للرد على مثل هذه الهجمات الوحشية".

وأشار بايدن إلى اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، "قلتُ له إن الولايات المتحدة تتوقع من الرد أن يكون سريعًا".

وقال: "ناقشنا أيضًا كيف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تكونا أكثر قوة عندما نتصرف حسب قواعد القانون. سنحترم قوانين الحرب".

وأضاف: "سوف نستمر في أن نقف متحدين داعمين لشعب إسرائيل الذي عانى، ونعارض الكراهية والعنف والإرهاب".

وأكد بايدن أن إدارته على اتصال مستمر بالمسؤولين في إسرائيل وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والعالم منذ أن بدأت هذه الأزمة.

وقال: "هناك مساعدات عسكرية بما فيها الصواريخ الاعتراضية والذخائر لتعويض ما فقدته منظومة القبة الحديدية، والتأكد أن إسرائيل لديها الأصول للدفاع عن مواطنيها".

وأضاف: "إدارتي تتشاور مع الكونغرس بشان هذه الأزمة، وعندما يعود الكونغرس أدعوه إلى اتخاذ إجراء سريع لتلبية متطلبات شريكنا".