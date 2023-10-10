بايدن يتعهد بتحرير الأسرى الأمريكيين لدى حماس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس قامت بأسر مواطنين أمريكيين، فيما أكد مقتل 14 أمريكيا خلال الهجمات التي شهدتها إسرائيل.

وأكد بايدن على وجود مواطنين أمريكين من بين هؤلاء الذين استهدفتهم حماس وأخذتهم كرهائن، وأشار إلى أنه تواصل مع إسرائيل لتستعيد أمريكا مواطنيها، وأضاف: "كرئيس أولويتي هى عدم إبقاء أي رهينة أمريكية في أى مكان بالعالم".

وأضاف: "تشاورت مع الكونجرس منذ بداية تلك الأزمة وطالبت باتخاذ تدابير فورية حتى يكون هناك مساعدة لإسرائيل، لا يتعلق الأمر بالحزب الجمهوري أو الديمقراطي بل بالأزمة التي تشهدها إسرائيل حاليا".

لا تفعل ذلك لا تفعل ذلك

وكرر بايدن تحذيراته من محاولة استغلال الوضع في إسرائيل، قائلًا "إلى كل من يفكر في استغلال الوضع لدي كلمة، لا تفعل ذلك لا تفعل ذلك".

ووصف بايدن هجمات حماس بالشر المطلق، وأشار إلى أن بلاده تقف مع إسرائيل وتحرص على أن تحصل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وقال" "ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيا، عندما يطلق العنان لشرّ مطلق على هذا العالم... هذا العمل هو شر مطلق".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد له تضامن واشنطن مع إسرائيل.

كما قال بايدن إن واشنطن وفرت الأسلحة الاعتراضية والذخائر اللازمة للقبة الحديدية في إسرائيل.

وأضاف: "عززنا الإجراءات الأمنية حول التجمعات اليهودية في الولايات المتحدة حتى لايتعرضوا لأى استهداف في هذا الوقت".

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