الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تستعد لشن هجوم شامل على غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال سينتقل لمرحلة "الهجوم الشامل على قطاع غزة"، وفق لما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 

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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله مساء الثلاثاء، إن الجيش سينتقل إلى "الهجوم الشامل" على قطاع غزة، مشيرا إلى أن القطاع "لن يعود أبدا كما كان".

ووفقا للصحيفة، قال غالانت لقواته على الحدود مع قطاع غزة: "لقد أطلقت العنان، وحررت كل القيود. لقد استعدنا السيطرة على المنطقة. نحن نتجه نحو الهجوم الكامل".

وأضاف موجها حديثه للجنود: "سيكون لديكم القدرة على تغيير الواقع هنا.. (حماس) أرادت التغيير في غزة، وسوف تتغير 180 درجة عما أرادت".

ومضى يقول: "سوف تندم (حماس) على هذه اللحظة. غزة لن تعود أبدا كما كانت".

 

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