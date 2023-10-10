غزة أمام كارثة إنسانية كبيرة وإسرائيل ترفض دخول المساعدات إليها

تشهد غزة كارثة إنسانية كبيرة إزاء قطع قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع الاحتياجات الأساسية عن القطاع، مع استمرار القصف العنيف، ولم تكتف إسرائيل بذلك بل منعت أيضًا دخول المواد الغذائية والطبية.

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل رفضت إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف الشيخ، في تغريده له عبر منصة التواصل الاجتماعي”إكس”، أنه تمت المطالبة بشكل عاجل من إسرائيل لإدخال مواد غذائية وطبية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، إلا ان الطلب قوبل بالرفض من إسرائيل.

وطالب، المؤسسات الإنسانية الدولية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان والسماح بدخول مواد الإغاثة واعادة الكهرباء والماء، لأن قطاع غزة امام كارثة إنسانية كبيره.

تدهور خطير في الأوضاع الميدانية

وفي وقت سابق، أكدت الأمم المتحدة، أن الحصار الكامل لقطاع غزة، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، في إشارة إلى التدهور الخطير في الأوضاع الميدانية، بسبب العدوان المتواصل والشامل على قطاع غزة منذ أربعة أيام.

وقررت إسرائيل أمس فرض حصار كامل على غزة، يشمل حظر دخول الغذاء والوقود، وفق ما ذكر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.

وفي وقت لاحق، أمر وزير طاقة الاحتلال إسرائيل كاتس شركة المياه الوطنية بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة.

غارات عنيفة على غزة

وفي اليوم الرابع على التوالي للعدوان، صعّد طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، من غاراته العنيفة على قطاع غزة، ما أوقع المزيد من الضحايا.

وأطلقت فصائل فلسطينية السبت الماضي عملية “طوفان الأقصى” تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو الحرب على غزة.

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