الصحة الفلسطينية: إسرائيل تمارس عربدة حربية تبيد خلالها الشجر والحجر

وصفت د. مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية، الأوضاع في قطاع غزة في تداعيات عملية "طوفان الأقصى" بالوضع الصعب للغاية والدقيق، لافتة إلى أن الوضع على الأرض صعب للغاية وإسرائيل لا زالت تعربد في قصفها لقطاع غزة وهي حرب إبادة كونها تبيد الحجر والبيت والشجر وتستخدم الفسفور الأبيض المحرم دوليًا وهناك عائلات قضت بأكملها وتم قصف المستشفيات واستهداف عربات الإسعاف حتى أن إحداها شقت نصفين أثناء القصف.



كشفت وزيرة الصحة أن أعداد المستشفيات في قطاع غزة تبلغ 15 مستشفى خرج منها مستشفى كامل ونصف خرجت بالفعل عن الخدمة لافتة إلى أن أهمية المستشفيات في توزيعاتها الجغرافية وتمركزها مثلا مستشفى بيت حانون هدم بالكامل وأصبحت المدينة بلا مشفى.



وعن أعداد الضحايا تابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: “حتى الخامسة والنصف مساء بلغ أعداد الشهداء وهي 830 شهيدًا ارتقوا و4250 جريحًا وهي أرقام ليست دقيقه لأنها تعكس فقط ما وصل إلى المستشفيات لكن لازال هناك أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى الذين لم يستطيعوا الوصول للمستشفيات”.