بسمة وهبة لإعلام الاحتلال: بطلوا تقولوا للفلسطينيين روحوا سيناء.. امشوا أنتم من فلسطين

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت لديه رؤية استباقية عندما كان وزيرا للدفاع ويعلم المخطط الذي يجهز لسيناء جيدا، موضحةً: "ادعم القضية الفلسطينية وكل المصريين كذلك، والرئيس السيسي يتحدث عن الشعب الفلسطيني في كل وقت وإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل 1967".

وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن نترك أرضنا، والإسرائيليون يقولون للفلسطينيين في غزة اذهبوا إلى سيناء، وأقول لهم يا إيدي كوهين بطل تقول للفلسطينيين روحوا سيناء امشي انت من فلسطين لأنك تحتلها".

وتابعت الإعلامية: "المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نزل منشورا يقول فيه إن جيش الاحتلال لا يدعو رسميا أهالي غزة إلى الذهاب لسيناء، وأنا أقول له لأ بتقول وتجبروهم على ذلك.. أتمنى أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمرا كبيرا عن فلسطين يحضره كل المثقفين والمفكرين في مصر للحديث عما قدمته مصر للقضية الفلسطينية، فهناك أجيال لا تعرف ولم تقرأ التاريخ في مصر وفلسطين".

مصر الداعم الأول لفلسطين

وشددت على أنّ مصر هي الداعم الأول والتاريخي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وكل المواقف تثبت ذلك، موضحةً: "مصر وقت المحنة والجد والأزمة تكون أول الداعمين للفلسطينيين، وهذا الأمر لا مجال للمزايدة فيه".

وأضافت: "هناك كتب ومجلدات عن دعم مصر للقضية الفلسطينية، ومن حق الفلسطينيين النضال حقهم، ونحن في مصر شعبا وحكومة ندعم الشعب الفلسطيني".

وتابعت : "إسرائيل مستمرة في ضرب الفلسطينيين وفرضت حصارا على غزة لا مياه أو أكل أو وقود أو كهرباء أو دواء أو مساعدات طبية أو غذائية، بالإضافة إلى القصف دون توقف على مدار الساعة، وعندما يستمر ذلك طويلا يفر الفلسطينيون إلى سيناء، هكذا يقول العقل وهكذا تقول سيناء، حيث أغلقت إسرائيل كل المعابر وحاصرت غزة ولا مخرج أمام أهلها إلا سيناء ومعبر رفح".

تسجيل خطير لمبارك

وعرضت مقطع فيديو للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تحدث فيه عن طلب بنيامين نتنياهو منه استضافة الفلسطينيين في مصر، وذلك في إطار تحذيرها من مخطط إسرائيلي يستهدف دفع الفلسطينيين إلى سيناء من أجل الحصول على فلسطين كاملة.

وأضافت : "الرئيس السيسي أطلق تصريحات مهمة عن سيناء، فقد أكد وجود تهديد للأمن القومي وأن مصر أمنها القومي مسؤوليته الأولى، ولا تهاون ولا تفريط فيه تحت أي ظرف وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد".

وأكملت: "الرئيس السيسي أكد بشكل واضح وصريح أن مصر لن تسمح أبدا بتصفية القضية الفلسطينية، والتصفية تكون بترك الفلسطينيين أرضهم ويذهبوا إلى سيناء وهو ما أكد الرئيس أنه لن يحدث".

خطة تنمية سيناء الشاملة

ونوهت إلى أنّ الدولة المصرية كانت على قدر المسؤولية وحررت سيناء من الإسرائيليين وحررتها من الإرهابيين، وبدأت معركة التحرير الثالثة لسيناء عندما بدأت خطة التنمية الشاملة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأردفت: "سيناء شكلها بقى يفرح والمشروعات فيها بكل مكان والاستثمار في سيناء يزيد كل يوم عن السابق، حيث صرفت الدولة عليها أكثر من 600 مليار جنيه".

وتابعت: "من الواضح أن أهل الشر وأصحاب النفوس الخبيثة عندما رأوا الجمال والتنمية التي حدثت في سيناء أصبحت جميلة في أعينهم وعادت المؤامرة مرة أخرى، حيث يريدون جعل سيناء جزء من غزة ونجد الفلسطينيين في سيناء، ويطلقون صواريخ على إسرائيل وترد إسرائيل، وبالتالي نجد أنفسنا في حرب مع إسرائيل.. المشرحة مش ناقصة قتلى".