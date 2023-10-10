الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بسمة وهبة: الأوضاع الراهنة قد تؤدي لحرب بين مصر وإسرائيل

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

 حذرت الإعلامية بسمة وهبة من محاولات العدوان الإسرائيلي إجبار أهالي قطاع غزة على الفرار بشكل جماعي إلى سيناء، قائلة: “نحن نتحدث عن حوالي 2.2 مليون من الفلسطينيين محاصر في قطاع غزة، وقدمت مصر مساعدات إنسانية ولم تتأخر عنها أبدًا”.

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 وأكملت: "هذا العدد البشري قد يدخل سيناء وحينها سيقصف إسرائيل من سيناء وبالتالي سيرد العدو، وفجأة سنجد الإسرائيليين في سيناء".

 ونوه إلى أنه أمر خطير يجب التحذير منه حيث سنجد بعض الإسرائيليين في مصر، وفجأة تندلع الحرب بين مصر وإسرائيل، وهذه القصة تعيدنا لسنوات ماضية خلال زمن محمد مرسي".

 وتابع : "اتفق محمد مرسي مع إسرائيل والولايات المتحدة وعدة دول أخرى على ترك جزء من سيناء فيها حتى يحصل عليها الفلسطينيون كجزء من الصفقة".

 وأكملت: "ليست هذه هي المرة الأولى التي نقول فيها هذا، لكننا قلنا ذلك منذ عام 2013 وكشفته الولايات المتحدة، وهذا يؤكد أن سيناء مرغوبة".

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