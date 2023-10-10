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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

أمين سر «تضامن الشيوخ»: مصر تعلم المخططات الخبيثة لمحاولة توطين الفلسطنين في سيناء

الدكتورة رشا إسحق
الدكتورة رشا إسحق

قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية عبرت عن ملايين المصريين، حيث أن الرئيس بعث رسالة للجميع مفادها أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهاون في شبر واحد من الأراضي المصرية.

أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ

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واضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ بان الأراضي المصرية ذات سيادة ولن يقبل الشعب المصري المساس بها أو التفريط فيها، كما أنه لن يقبل أيضا تفريط الفلسطينين في أراضيهم التي حارب أجدداهم من أجلها، بالإضافة إلى أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية قائله:« مصر لديها علم بالمخططات الخبيثة التي تهدف لتوطين الفلسطينيين في سيناء ولن يحصل ذلك أبدا».

 

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم يعد وصمة عار فى جبين الإنسانية والمجتمع الدولى اذلي دائما ما يكيل بمكيالين في تعامله مع القضايا، حيث أنه لا يعرف سوى الازدواجية فى المعايير خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفسطينية بشكل خاص.

واختتمت حديثها بأن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني أمر في غاية الخطورة، لأنه يشكل خطورة على حياة ملايين المواطنين الفلسطينين، وتعريض حياتهم للخطر، ويجب على المجتمع الدولي تغيير موقفه السلبي إزاء القضية الفلسطينية.

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